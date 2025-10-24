Мерц: немецкие «дочки» «Роснефти» будут освобождены от санкций США
Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0
Немецкие дочерние компании «Роснефти», находящиеся под внешним управлением властей Германии, будут освобождены от действия новых санкций США. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Я исхожу из того, что соответствующее исключение будет сделано и для „Роснефти“», — заявил канцлер на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС. Цитата по ТАСС.
Мерц заметил, что обсуждение этого вопроса с Вашингтоном продолжится в ближайшее время. По словам председателя правительства, позиция Германии связана с тем, что дочерние структуры российской компании фактически контролируются государством ФРГ и обеспечивают энергобезопасность страны.
С начала сентября Минэкономики Германии продлило режим внешнего управления над Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH до 10 марта 2026 года. Согласно заявлению ведомства, этот шаг обусловлен необходимостью энергобезопасности и регулирования критических отраслей. Федеральное сетевое агентство ФРГ сохраняет, в частности, управление над долями Rosneft Deutschland в трех ключевых нефтеперерабатывающих заводах — PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге.
Ранее в октябре Министерство финансов США объявило о расширении санкционных ограничений против ряда российских энергетических компаний, среди которых «Роснефть», «Лукойл» и 34 их дочерних структуры. Российские власти официально заявили, что очередной пакет санкций не создаст опасности для отечественного топливного рынка.
