22:55 07 июня 2017 0

Поездка детей на ЕГЭ - настоящий экстрим: сначала на лодке через бурную реку, потом на семь часов по убитым дорогам Фото: группа ВК "Подслушано Красновишерск"

В Красновишерском районе ученики ездят на сдачу единого госэкзамена как в командировку. Они уезжают в пункты приема ЕГЭ сразу на несколько дней, потому что только путь в одну сторону у них занимает порядка семи часов из-за паводка. Кроме того, дети рискуют жизнью и здоровьем, ведь им приходится переплывать разлившуюся реку.

В этом году пик половодья здесь пришелся на начало июня. Ситуация осложнилась сильными дождями, которые прошли в тех местах в минувшие выходные. Как уже писало «URA.RU», на севере Прикамья случился сильный потоп, который местные жители, по собственным признаниям, не видели с 80-х годов прошлого века.

Часть дорог оказались затопленными. В частности, очень сложно добираться в села Вая и Велс. При этом, по данным краевого Минобра, в первом из них живут шесть выпускников, которым надо сдавать ЕГЭ и ОГЭ, а во втором — пять. Пункт сдачи экзамена — в Красновишерска, до которого от обоих сел примерно полторы сотни километров.

Учительница из Велса Галина Тихонова пожаловалась в соцсетях, что в условиях паводка детям приходится добираться до пункта сдачи экзаменов по семь часов. «Чтобы туда доехать, нужно переехать на лодке через Вишеру, а она разлилась очень сильно, даже затопило дорогу. Затем они поедут по убитой лесовозами дороге часов так семь, приедут ночью в город, будут там ночевать в холодном здании, так как отопление отключили. А утром на экзамен», — написала женщина.

Галина Тихонова рассказала «URA.RU», что дети едут на ЕГЭ как командировку — сразу на несколько дней. По пути их перевозили через реку Вишеру, по которой несло огромные деревья, выдранные потопом с корнем. Домой выпускники вернутся только в четверг, 8 июня. По словам собеседницы, уровень реки уже падает, поэтому есть надежда, что обратный путь будет менее экстремальным.

В краевом Минобре корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что из отдаленных территорий Красновишерского района учеников свозят накануне экзаменов. «Всех участников ЕГЭ и ОГЭ размещают в здании школы-интерната, где они обеспечиваются бесплатным трехразовым горячим питанием. Ребята отдыхают, находятся под присмотром педагогов, ночуют в специально оборудованных помещениях, а утром отравляются на экзамены», — пояснили в ведомстве.

В министерстве также добавили, что если паводок не дает возможности приехать на сдачу экзамена, то есть возможность перенести выпускное испытание на другой день.