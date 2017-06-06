{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 июня 2017
05 июня 2017
04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
14:31  06 июня 2017 0

Из-за рекордного паводка у школьников Прикамья начались проблемы с ЕГЭ. ФОТО

Произошел потоп, который местные жители, по собственным признаниями, не видели с 80-х годов прошлого векаФото: Подслушано Красновишерск

Паводок в Красновишерском районе затопил часть дорог. Из-за этого в некоторые поселки невозможно доехать. Ученики с трудом могут добраться в пункт сдачи ЕГЭ.

Крупный паводок пришел на север края после дождей, которые прошли в выходные 3—4 июня. Кроме того, северные реки только сейчас освободились ото льда. В итоге произошел потоп, который местные жители, по собственным признаниям, не видели с 80-х годов прошлого века. «Реки Вишера и Вижай вышли из берегов, у многих затопило огороды, затопило дорогу до поселка Нефтяники — теперь туда не добраться», — рассказала «URA.RU» уроженка Красновишерска.

У школьников из поселка Вая возникла проблема с тем, чтобы добраться в Красновишерск, где расположены пункты сдачи ЕГЭ. От поселка до районного центра 150 километров. «Чтобы туда доехать, нужно переехать на лодке через Вишеру, а она разлилась очень сильно, даже затопило дорогу. Затем они поедут по убитой лесовозами дороге часов так семь, приедут ночью в город, будут там ночевать в холодном здании, так как отопление отключили. А утром на экзамен. И это называется равные права выпускников. Городские придут от мамы с папой, из теплых постелей, а наши…», — написала в соцсетях учительница Галина Тихонова. В итоге детей перевозили на лодке через реку, по которой несло вырванные с корнем деревья.

В краевом ГУ МЧС говорят, что держат ситуацию с паводком на севере Пермского края под контролем.

1/4
Фото: Подслушано Красновишерск

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров