Полиция США подтвердила факт убийства россиянина в штате Мэриленд

23:39 07 июня 2017 0

Россиянина вместе с товарищем застрелили в припаркованной машине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В американском штате Мэриленд начато расследование по факту убийства 18-летнего россиянина. Об этом сообщает местное управление полиции.

18-летний Артем Зиберов и 17-летний Шади Ади Наджар были застрелены в автомобиле, припаркованном в жилом районе неподалеку от населенного пункта Монтгомери Вилледж. Об инциденте стало известно после звонка местного жителя в службу спасения, сообщившего о стрельбе.

«Мы можем подтвердить, что он гражданин России», — цитирует заявление полиции Мэриленда «Газета.ру». Правоохранительные органы объявили награду в размере 10 тысяч долларов за любую информацию о нападавших. Посольство РФ в США в данный момент выясняет обстоятельства произошедшего.