Буданов* заявил, что для него потеря хотя бы одного квадратного миллиметра Украины — это плохой исход Фото: Официальный сайт президента Украины

Инициатива президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине во многом созвучна подходу ряда европейских руководителей, предусматривающему прекращение боевых действий по линии текущего фронта. Тем не менее, в Киеве этот вариант вызывает неоднозначную реакцию, в частности, разные позиции по данному вопросу занимает начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает издание Il Foglio.

«На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии. Для меня потеря хотя бы одного квадратного миллиметра нашей земли — это плохой исход. Но если принять и другие точки зрения, то, безусловно, избавление нас от тысяч и тысяч смертей — это благо», — приводит издание слова главы ГУР.

По его мнению, укрепление оборонительных возможностей Украины соответствует стратегическим интересам ее союзников и напрямую связано с сохранением единства, а также с постоянной и коллективной поддержкой зарубежных партнеров Киева. Наиважнейшей задачей для Киева остается сохранение единства международного сообщества в вопросе собственной поддержки. Кирилл Буданов отметил, что это самая сложная задача. При наличии единства вопросы финансирования, материального снабжения, поставок техники и даже вероятность прямого боевого содействия становятся предметом переговоров и могут быть урегулированы — эти параметры со временем просто трансформируются, уточнил он.

В свою очередь, Москва выступает с резкой критикой любой иностранной поддержки Украины. Российские власти утверждают, что подобные меры лишь способствуют затягиванию конфликта.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе консультаций, писало, что Евросоюз и Киев совместно разрабатывают план по деэскалации ситуации из 12 пунктов. Так, первым шагом должно стать согласие России и Украины на прекращение огня. Далее предусматривается возвращение на родину украинских детей и проведение обмена удерживаемыми лицами, передает RT.