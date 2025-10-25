Сырского уличили в регулярной лжи об «освобождении» отдельных сел
Безуглая раскритиковала действия Александра Сырского
Фото: Официальный сайт президента Украины
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая опровергла сообщения о продвижении ВС Украины и жестко раскритиковала главнокомандующего армии Александра Сырского. Ее заявление было опубликовано изданием «Страна.ua».
«У Сырского скатились к регулярной лжи об „освобождении“ отдельных сел. И снова в лжи фигурируют ручные штурмовые полки Главкома», — приводятся в материале слова Безуглой.
Депутат при этом отмечает, что, вопреки утверждениям представителя Сырского, российские войска добились продвижения на ряде направлений. В частности, в районах Купянска, Покровска и Константиновки. Кроме того, украинские военные утрачивают «крайние рубежи» обороны.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска не в состоянии проводить наступления на фронте и ограничиваются удержанием занимаемых позиций, передает 360.ru. ВСУ направляют наиболее боеспособные подразделения для укрепления обороны на различных участках фронта. Также и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что в весенне-летний период украинские военные пытались сдерживать наступление российских сил, однако понесли значительные потери, пишет RT.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
