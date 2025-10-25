Сырского уличили в регулярной лжи об «освобождении» отдельных сел

Безуглая раскритиковала действия Александра Сырского Фото: Официальный сайт президента Украины

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая опровергла сообщения о продвижении ВС Украины и жестко раскритиковала главнокомандующего армии Александра Сырского. Ее заявление было опубликовано изданием «Страна.ua».

«У Сырского скатились к регулярной лжи об „освобождении“ отдельных сел. И снова в лжи фигурируют ручные штурмовые полки Главкома», — приводятся в материале слова Безуглой.

Депутат при этом отмечает, что, вопреки утверждениям представителя Сырского, российские войска добились продвижения на ряде направлений. В частности, в районах Купянска, Покровска и Константиновки. Кроме того, украинские военные утрачивают «крайние рубежи» обороны.

