В мире

Украина

Сырского уличили в регулярной лжи об «освобождении» отдельных сел

Безуглая: Украина теряет контроль в Донбассе и Харьковской области
25 октября 2025 в 19:18
Безуглая раскритиковала действия Александра Сырского

Безуглая раскритиковала действия Александра Сырского

Фото: Официальный сайт президента Украины

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая опровергла сообщения о продвижении ВС Украины и жестко раскритиковала главнокомандующего армии Александра Сырского. Ее заявление было опубликовано изданием «Страна.ua».

«У Сырского скатились к регулярной лжи об „освобождении“ отдельных сел. И снова в лжи фигурируют ручные штурмовые полки Главкома», — приводятся в материале слова Безуглой. 

Депутат при этом отмечает, что, вопреки утверждениям представителя Сырского, российские войска добились продвижения на ряде направлений. В частности, в районах Купянска, Покровска и Константиновки. Кроме того, украинские военные утрачивают «крайние рубежи» обороны.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска не в состоянии проводить наступления на фронте и ограничиваются удержанием занимаемых позиций, передает 360.ru. ВСУ направляют наиболее боеспособные подразделения для укрепления обороны на различных участках фронта. Также и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что в весенне-летний период украинские военные пытались сдерживать наступление российских сил, однако понесли значительные потери, пишет RT

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

