Общество

Некоторых участников массовой драки с лопатами в Москве выдворят из России

25 октября 2025 в 19:31
Мигранты, устроившие беспорядки, будут привлечены к ответственности

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На фоне недавней драки группы мигрантов на территории московского жилого комплекса (ЖК) «Прокшино», официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что все иностранные граждане, признанные причастными к противоправным поступкам, понесут законодательную ответственность. В отношении тех лиц, которым не будет назначено наказание в виде лишения свободы, будет применяться административная мера пресечения.

«Иностранных граждан, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы нашей страны с последующим неразрешением въезда в установленном законом порядке», — заявила Волк. Информация размещена в ее telegram-канале. Отмечается, что ход реализации указанных мер находится под особым контролем руководства МВД России.

Также следственными органами Москвы по факту драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ирина Волк сообщила, что в ходе проведенных мероприятий в отдел МВД были доставлены порядка 40 человек. Правоохранители будут устанавливать их возможную причастность к драке.

