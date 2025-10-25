Некоторых участников массовой драки с лопатами в Москве выдворят из России
Мигранты, устроившие беспорядки, будут привлечены к ответственности
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
На фоне недавней драки группы мигрантов на территории московского жилого комплекса (ЖК) «Прокшино», официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что все иностранные граждане, признанные причастными к противоправным поступкам, понесут законодательную ответственность. В отношении тех лиц, которым не будет назначено наказание в виде лишения свободы, будет применяться административная мера пресечения.
«Иностранных граждан, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы нашей страны с последующим неразрешением въезда в установленном законом порядке», — заявила Волк. Информация размещена в ее telegram-канале. Отмечается, что ход реализации указанных мер находится под особым контролем руководства МВД России.
Также следственными органами Москвы по факту драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ирина Волк сообщила, что в ходе проведенных мероприятий в отдел МВД были доставлены порядка 40 человек. Правоохранители будут устанавливать их возможную причастность к драке.
