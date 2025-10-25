В Анапе появились новые очаги выброса мазута

В уборке очагов мазута задействовано больше 200 человек Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Анапе продолжаются работы по устранению последствий новых выбросов мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Так, на двух участках побережья оперативные группы провели сбор и вывоз загрязненного нефтепродуктами песка и водорослей. По информации оперштаба Краснодарского края, сегодня было собрано более 500 мешков отходов.

«Оперативные группы убирают свежие выбросы нефтепродуктов на двух участках в Анапе. По результатам утреннего мониторинга точечные небольшие фрагменты мазута и загрязненные нефтепродуктами водоросли зафиксированы на Бугазской Косе и на Косе между селом Витязево и станицей Благовещенской. На этих территориях уже организованы работы по очистке берега», — передает РИА Новости информацию из оперштаба.

В ликвидации последствий участвуют свыше 200 человек, в том числе сотрудники МЧС, специалисты «Кубань-СПАС» и представители муниципальных властей. Как отметили в оперативном штабе, 25 октября участники операции обследовали 18 километров береговой линии.

Продолжение после рекламы

В акватории Керченского пролива во время сильного шторма 15 декабря 2024 года потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В январе на одном из судов в кормовой части образовалась трещина, приведшая к дополнительному выбросу мазута. За три дня основные объемы разлива были собраны. В начале марта завершены работы по демонтажу кормовой части танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия. Загрязнение негативно сказалось на прибрежной зоне Краснодарского края, омываемой водами Черного моря.