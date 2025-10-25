В Анапе появились новые очаги выброса мазута
В уборке очагов мазута задействовано больше 200 человек
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Анапе продолжаются работы по устранению последствий новых выбросов мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Так, на двух участках побережья оперативные группы провели сбор и вывоз загрязненного нефтепродуктами песка и водорослей. По информации оперштаба Краснодарского края, сегодня было собрано более 500 мешков отходов.
«Оперативные группы убирают свежие выбросы нефтепродуктов на двух участках в Анапе. По результатам утреннего мониторинга точечные небольшие фрагменты мазута и загрязненные нефтепродуктами водоросли зафиксированы на Бугазской Косе и на Косе между селом Витязево и станицей Благовещенской. На этих территориях уже организованы работы по очистке берега», — передает РИА Новости информацию из оперштаба.
В ликвидации последствий участвуют свыше 200 человек, в том числе сотрудники МЧС, специалисты «Кубань-СПАС» и представители муниципальных властей. Как отметили в оперативном штабе, 25 октября участники операции обследовали 18 километров береговой линии.
В акватории Керченского пролива во время сильного шторма 15 декабря 2024 года потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В январе на одном из судов в кормовой части образовалась трещина, приведшая к дополнительному выбросу мазута. За три дня основные объемы разлива были собраны. В начале марта завершены работы по демонтажу кормовой части танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия. Загрязнение негативно сказалось на прибрежной зоне Краснодарского края, омываемой водами Черного моря.
Ранее на заседании правительственной комиссии глава МЧС России Александр Куренков сообщил о выявлении 22 октября плавающих пятен нефтепродуктов в акватории Черного моря. Уже в пятницу Куренков прибыл в Анапу для координации работ по ликвидации ЧС, возникшей после крушения танкеров в районе Керченского пролива. Вместе с ним к месту происшествия прибыли руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На берегу Анапы продолжаются восстановительные работы по созданию защитного вала, предназначенного для предотвращения попадания нефтепродуктов на побережье в период штормов осенью и зимой.
Материал из сюжета:Разлив мазута в Черноморье
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.