Наташа Королева призналась, от какой звезды на «Суперстаре» у нее идут мурашки

Наташа Королева снова стала ведущей «Суперстара» Фото: Виктор Васильев

Вот уже второй сезон Наташа Королева является ведущей шоу «Суперстар». Певица не скрывает, что старается быть беспристрастной и объективно относиться ко всем участникам. Впрочем, симпатию к некоторым исполнителям она скрыть не может. От кого в этом году у нее идут мурашки, Наташа рассказала корреспонденту URA.RU.

Съемки в «Суперстаре» занимают далеко не все время Королевой. В перерывах между записью певица успевает гастролировать, записывать новые хиты и даже посещать светские мероприятия. На одном из них звезда столкнулась с Алексеем Елистратовым из Revoльvers. Наташа была явно рада увидеть одного из самых ярких участников нынешнего «Суперстара» в неформальной обстановке. Да и сам Алексей, встретив Королеву, расплылся в довольной улыбке.

«Ну как ты?» — первым делом поинтересовалась знаменитая русалка. А после стала осыпать его комплементами.

Алексей Елистратов на шоу «Суперстар» Фото: пресс-служба НТВ

«Он прекрасен, он молодец», — сообщила певица нашим корреспондентам.

«Скажи, что я — послушный артист?» — улыбнулся Алексей.

Певица подтвердила: никаких эксцессов с его стороны на проекте пока не было. А после Королева призналась, что в этом сезоне Елистратову симпатизируют очень многие, не только она.

«Он очень круто делает свои номера, — призналась Наташа. — У всех от него идут мурашки».

«А у меня так вообще, потому что я нахожусь рядом с ним на сцене», — расхохоталась Королева.

Наташа также надеется, что «Суперстар» и в этом сезоне преподнесет интригу, так как для участников наступило самое жаркое время: финал проекта не за горами.

Напомним, что не так давно звезда вернулась из Ессентуков, где оздоравливала организм в одном из местных санаториев. Наташа призналась, что каждый день был расписан буквально по минутам: процедуры шли одна за другой. От лечения артистка осталась в восторге.