Роскомнадзор опубликовал список сайтов, запрещенных для блокировки

00:55 08 июня 2017 0

В "белый список" Роскомнадзора включены 2257 интернет-сайтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роскомнадзор разослал российским интернет-провайдерам список сайтов, которые запрещено блокировать. Речь идет об адресах крупных социальных сетей, государственных порталов и поисковых систем.

В документе содержится 2257 позиций, среди которых «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», видеохостинг YouTube, а также же поисковые системы Google и «Яндекс».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», перечень сайтов был составлен после того, как в DNS запрещенных сайтов IP-адресов стали попадать государственные порталы и другие популярные ресурсы.