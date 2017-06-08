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08 июня 2017
07 июня 2017
00:55  08 июня 2017 0

Роскомнадзор опубликовал список сайтов, запрещенных для блокировки

Пресс-конференция по услугам от Яндекса. Екатеринбург, ноутбук, apple, компьютер, программист, яндекс, юзер
В "белый список" Роскомнадзора включены 2257 интернет-сайтовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роскомнадзор разослал российским интернет-провайдерам список сайтов, которые запрещено блокировать. Речь идет об адресах крупных социальных сетей, государственных порталов и поисковых систем.

В документе содержится 2257 позиций, среди которых «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», видеохостинг YouTube, а также же поисковые системы Google и «Яндекс».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», перечень сайтов был составлен после того, как в DNS запрещенных сайтов IP-адресов стали попадать государственные порталы и другие популярные ресурсы.

Сергей Макеев
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