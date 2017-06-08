01:46 08 июня 2017 0

Президент Украины призывает ОБСЕ усилить меры безопасности в Донбассе Фото: пресс-служба Президента Украины

Петр Порошенко призвал руководство ОБСЕ активизировать работу по размещению в Донбассе вооруженной полицейской миссии организации. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

«Глава государства призвал австрийское председательство активизировать консультации в Вене по размещению вооружённой полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе», — говорится в сообщении. В беседе с председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем, Порошенко также указал, что нужно усилить технические возможности миссии ради повышения безопасности персонала ОБСЕ, сообщает Nation News.



Напомним, что 23 апреля на территории самопровозглашенной ЛНР был взорван автомобиль, в котором находились сотрудники миссии ОБСЕ. В результате теракта погиб гражданин США, также получили ранения граждане Германии и Чехии.