11:03 17 июля 2017 26

Депутат Поклонская известна своими промонархическими настроениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Государственной думы РФ и экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская, посетившая Екатеринбург для участия в ежегодных памятных мероприятиях «Царские дни», заявила, что останки последнего российского императора Николая II, его семьи и приближенных были уничтожены большевиками в урочище Ганина Яма.

«Можно обратиться к словам старцев, которые говорят нам, что останков царской семьи искать не надо, они уничтожены», — заявила Поклонская, комментируя вопрос журналистов о необходимости новых расследований и перезахоронения Николая II и его семьи.

По словам депутата, для нее большая честь участвовать в «Царских днях», на которые люди приходят и приезжают по велению сердца. «В прошлом году в памятных мероприятиях и крестном ходе приняли участие 70 тысяч человек, в этом — уже 100 тысяч, — отметила Наталья Поклонская. — Это идет от души, это народная любовь, которую не купишь, не сфальсифицируешь, которую не сыграют актеры».

Ранее «URA.RU» писало, что Поклонская заявила о своем намерении участвовать в «Царских днях» еще 13 июля. По словам депутата, которая уже не первый раз приезжает на покаянные мероприятия, участие в шествии на 21 км (от Храма на Крови до Ганиной Ямы) лишь придает ей силы.

Отметим, что мнение Поклонской расходится с версией фонда «Обретение» и многих историков о том, что большевики, убившие царя, сбросив тела Николая II, членов его семьи и приближенных в шахту на Ганиной Яме, спустя сутки достали их, чтобы перепрятать в более надежное место, и захоронили их на Старой Коптяковской дороге. Белое следствие так и не нашло царские останки (отсюда и родилась версия, что они уничтожены), однако спустя более чем полвека их сумел отыскать уральский геолог Александр Авдонин в месте под названием Поросенков Лог.

Место сокрытия царских останков было обнаружено еще в 1979, но только в 1991, после распада СССР его вскрыли по распоряжению свердловского губернатора Эдуарда Росселя, найдя останки девяти человек. В 2007 там же, в Логу, поисковики обнаружили останки еще двоих (предположительно Алексея и Марии) — они до сих пор не похоронены из-за непризнания этих останков Русской православной церковью.