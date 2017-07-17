10:30 17 июля 2017 35

Тихонов и его представитель забрали икону в уйском храме Фото: группа «Уйское благочиние Троицкая епархия» в «ВКонтакте»

Олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова обвинили в пьяном дебоше в храме на своей родине в Уйском районе Челябинской области. Скандал произошел из-за иконы Святого Благоверного князя Александра Невского, которую спортсмен сам же и подарил верующим в 2012 году, сообщила «URA.RU» супруга настоятеля церкви Надежда Бельская.

«Спустя 5 лет, без объяснения причин он [Тихонов] требует ее вернуть. Это требование на протяжении более полугода он передает настоятелю храма через главу района. Прихожане храма посоветовались и, получив благословение епископа Троицкого Григория, решили: отдать икону, но лично в руки Тихонову в их присутствии», — рассказала Бельская.

На выходных Александр Тихонов лично приехал в храм и по акту приема-передачи забрал икону, устроив при этом скандал.

Акт приема-передачи иконы Фото: группа «Уйское благочиние Троицкая епархия» в «ВКонтакте»

«Придя в нетрезвом состоянии, Тихонов начал свою речь с оскорблений настоятеля. Когда выходил с иконой, набросился на несовершеннолетнюю девочку, которая его сфотографировала. Отбирая фотоаппарат, Тихонов причинил ей боль, срывая фотоаппарат с ее шеи и толкая ее всей своей силой, а, в завершении, замахнулся на нее кулаком, причинив тем самым испуг. Но, благодаря прихожанам храма, не успел ее ударить, так как они его остановили», — добавила Бельская.

Связаться с настоятелем храма не удалось — он находится в Троицкой епархии, его телефон недоступен. Получить оперативно комментарий Александра Тихонова также не удалось.

Александр Тихонов родился в селе Уйское в 1947 году. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом, серебряным призером зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, одиннадцатикратным чемпионом мира, пятнадцатикратным чемпионом СССР, чемпионом спартакиады СССР, обладателем Кубка СССР-1978.