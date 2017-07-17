Личный фотограф свердловского губернатора Андрей Захаров уволился со своей работы. Как рассказал специалист на своей странице в Facebook, он уже забрал трудовую книжку и ищет новое место.
Андрей Захаров провел в государственной службе шесть лет и сделал около 150 тысяч рабочих фотографий. В его портфолио портреты экс-губернатора Александра Мишарина и нынешнего главы региона Евгения Куйвашева. О причинах ухода специалист говорит так: «Они носят сугубо практический характер».
Фотографом Захаров стал после нескольких лет работы оператором в екатеринбургских телекомпаниях.