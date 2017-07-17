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17 июля 2017
16 июля 2017
Главные новости Свердловской области
14:40  17 июля 2017 4

Куйвашева покинул создатель его самых ярких портретов. Он уже забрал трудовую

Прием документов на участие в выборах губернатора Свердловской области от Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Делать снимки Евгения Куйвашева теперь будет другой специалистФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Личный фотограф свердловского губернатора Андрей Захаров уволился со своей работы. Как рассказал специалист на своей странице в Facebook, он уже забрал трудовую книжку и ищет новое место.

Андрей Захаров провел в государственной службе шесть лет и сделал около 150 тысяч рабочих фотографий. В его портфолио портреты экс-губернатора Александра Мишарина и нынешнего главы региона Евгения Куйвашева. О причинах ухода специалист говорит так: «Они носят сугубо практический характер».

Фотографом Захаров стал после нескольких лет работы оператором в екатеринбургских телекомпаниях.

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Андрей Захаров теперь в поиске новой работы Фото: Андрей Захаров

Сергей Дианов
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