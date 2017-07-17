12:07 17 июля 2017 19

В Госдуму отправлено видеообращение в защиту ловца покемонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Видеоблогеры записали обращение к Госдуме с требованием исключить Руслана Соколовского из списка экстремистов. О том, что «ловец покемонов» попал в черный список Росфинмониторинга, стало известно на прошлой неделе.

За «помилование» Соколовского высказались блогеры Николай Соболев, Ильдар Хабибуллин, Елена Шейдлина, Дмитрий Сыендук, Федор Нечитайло, ЛиКей, Евгений Попадинец и Эльдар Джарахов. Видеобращение размещено на YouTube-канале Данилы Поперечного.

Блогеры также потребовали внести изменения в статью 282 УК РФ об экстремизме, которая «настолько размыта, что террористом может стать как ультраправый нацист-убийца, так и видеоблогер, который просто пошутил про Коран». Поперечный имел в виду, что в списке террористов и экстремистов вместе с Соколовским фигурирует Нурпаша Кулаев — террорист, осужденный по делу о захвате заложников в Беслане, передает телеканал «Дождь».

«Вы постоянно хотите нашего мнения. Зовете нас на всякие дурацкие советы блогеров, где обсуждается непонятно что и так далее. Вот вам конкретика, причем от многих видеоблогеров, которых вы как звали, так и нет (…) Мы хотим изменений и более четкого прописания статьи об экстремизме, исключения Руслана Соколовского из этого списка, а также возможности законодательно обжаловать нахождение в этом списке любому гражданину РФ, попавшему туда», — заявил в обращении Поперечный.

Руслана Соколовского задержали после публикации видео, на котором он играл в Pokemon Gо в Храме на Крови. После проверки аккаунта блогера на Youtube в отношении него возбудили в уголовное дело по трем статьям УК РФ — за возбуждение ненависти либо вражды, за нарушение права на свободу совести и вероисповедания, за приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры. Окончательный приговор — 2 года и 3 месяца лишения свободы условно. Также блогер был занесен в черный список Росфинмониторинга под номером 5847, его счета WebMoney, QIWI и PayPal заблокированы.