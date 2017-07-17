13:29 17 июля 2017 7

Петр Мультатули заявляет, что он правнук повара императорской семьи, убитого вместе с Николаем II Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Любимец церкви, православный историк Петр Мультатули отказался сдавать тест на ДНК. Экспертиза помогла бы следственному комитету России установить подлинность царских останков, найденных под Екатеринбургом. О принятом решении писатель заявил в уральской столице во время празднования царских дней.

По утверждению Мультатули, он является правнуком повара царской семьи Харитонова, который разделил участь страстотерпцев и был убит большевиками в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева — вместе с Николаем II, его женой, детьми и слугами. Однако сдать тест для генетической экспертизы, которая позволила бы установить его родство с одним из людей, чьи останки были найдены в 1991 году в Поросенковом Логу, Мультатули отказался. «Это вы обратите внимание к тем комиссиям, которые не сделали это вовремя», — сказал историк.

На прямой вопрос, готов ли он сдать такой тест, Мультатули отвечать не стал. Впоследствии он пояснил «URA.RU», что его отец уже сдавал тест, поэтому для себя он не видит в этом смысла. «Речь идет о мощах святых царственных мучеников, и в этом вопросе не может быть никакой спешки, никакого нагнетания», — заявил он. Мало того, по его словам, этот вопрос [идентификации царской останков] вообще не решается экспертизами. «Вопрос о мощах — это вопрос духовный, я не генетик и не биолог, я — историк, и с исторической точки зрения те факты, которые излагаются в качестве доказательств захоронения в Поросенковом Логу, на мой взгляд, неубедительны».

Петр Валентинович Мультатули — российский историк, автор множества книг о царской семьи (православного толка). Он стал одним из самых ярых критиков еще не вышедшего фильма о романе будущего императора Николая II с балериной Кшесинской, написав книгу «Ложь Матильды» (по заказу, как пишут СМИ, депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской).

Отметим, что мнение Поклонской расходится с версией фонда «Обретение» и многих историков о том, что большевики, убившие царя, сбросив тела Николая II, членов его семьи и приближенных в шахту на Ганиной Яме, спустя сутки достали их, чтобы перепрятать в более надежное место, и захоронили их на Старой Коптяковской дороге. Белое следствие так и не нашло царские останки (отсюда и родилась версия, что они уничтожены), однако спустя более чем полвека их сумел отыскать уральский геолог Александр Авдонин в месте под названием Поросенков Лог.

Место сокрытия царских останков было обнаружено еще в 1979 году, но только в 1991-м, после распада СССР его вскрыли по распоряжению свердловского губернатора Эдуарда Росселя, найдя останки девяти человек. В 2007 году там же, в Логу, поисковики обнаружили останки еще двоих (предположительно Алексея и Марии) — они до сих пор не похоронены из-за непризнания этих останков Русской православной церковью.