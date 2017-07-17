14:28 17 июля 2017 29

Выводы следователей не устраивают ни заинтересованные стороны, ни признанных независимых экспертов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Окончательный доклад по причине катастрофы Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в небе на востоке Украины должен быть представлен к январю 2018 года. Именно тогда истекает мандат Международной совместной следственной группы (Joint Investigation Team — JIT). Однако пока выводы следователей не устраивают ни заинтересованные стороны, в числе которых — Россия, ни признанных независимых экспертов.

Свое исследование трагедии, произошедшей в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, предложило РИА «Новости».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Самолет рухнул на территорию, подконтрольную ДНР, что дало повод президенту Петру Порошенко обвинить «агрессоров и боевиков на Донбассе». На следующий день о том, что лайнер сбили повстанцы, заговорили уже в ОБСЕ, а тогдашний президент США Барак Обама заявил, что у него есть веские доказательства этого. Но спустя три года никаких доказательств так и не было представлено.

Между тем совместная следственная группа не стала искать ответ на другой не менее важный, вопрос — не кто конкретно сбил лайнер, а почему вышло так, что полеты гражданских самолетов продолжались над зоной боевых действий.

«Основная угроза безопасности полетов состояла в том, что ни Украина, ни Евроконтроль (международная организация по безопасности воздушного движения, в которую входит Украина) своевременно не опубликовали информацию, что воздушное пространство над территорией боевых действий должно быть закрыто на всю высоту выполнения полетов», — заявил РИА «Новости» генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства (МКАА) «Безопасность полетов», член Всемирного фонда безопасности полетов (FSF) Сергей Мельниченко.

За два дня до гибели MH17 Украина разослала оперативное извещение, которое предписывало не совершать полеты над определенной территорией ниже 9,75 километра. Однако Boeing был сбит на высоте 10 километров — командир этого судна полностью выполнил предписание. Лишь после этой трагедии Украина полностью закрыла воздушное пространство для гражданских судов над Донбассом.

Сергей Мельниченко считает, что у Украины были свои причины не закрывать полностью воздушное пространство. Во-первых, политические — закрыть небо, означало бы признать, что государство полностью не контролирует ситуацию на земле. Во-вторых, финансовые — жалко лишиться значительных денежных средств, исчисляемых миллионами долларов, за использование неба иностранными авиакомпаниями.

Остается открытым и другой вопрос — чем же сбили лайнер? Согласно выводам предварительного доклада ЛТ, самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух», выпущенной вблизи населенного пункта Первомайское. Территория находилась под контролем ополченцев ДНР. Тип вооружения, согласно докладу, — ракета серии 9М38 из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Следователи считают, что ЗКР прибыл из России и уже на следующий день был увезен обратно, а к его перемещению причастны около ста человек. При этом выводы делались на основе так называемых открытых источников — в том числе, из соцсетей (данные исследовательской группы Bellingcat), а также по материалам, предоставленным Украиной. В ответ представители оборонного концерна «Алмаз-Антей» представили материалы собственного расследования, которое полностью опровергают предварительные заключения международных следователей. Согласно выводам «Алмаз-Антея», пуск ракеты был произведен из района населенного пункта Зарощенское, подконтрольного Вооруженным силам Украины. Самолет действительно поразила ракета 9М38, но с устаревшей боевой частью 9Р314 — таких ракет давно нет на вооружении в России, зато есть на Украине.

Методы Bellingcat, которая стала поставщиком сведений для ЛТ, подвергались критике со стороны серьезных статусных западных экспертов. В частности, эксперт по анализу изображений и создатель фотоархива IRISPIX Йенс Кризе назвал их «гаданием на кофейной гуще».

У специалистов «Алмаз-Антея», кроме того, серьезные сомнения вызывает достоверность результатов натурных экспериментов, проведенных международными следователями: они использовали для них американскую ракету, конструктивно отличающуюся от ракеты комплекса «Бук». Все доводы российской стороны переданы международной следственной группе, но будут ли они учтены — пока неясно.