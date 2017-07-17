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15:41  17 июля 2017 2

«Есть что показать». Глава Прикамья лично представит пермские моторы на авиасалоне МАКС

Доклад врио губернатора Максима Решетникова на пленарном заседании Законодательного собрания о приоритетных направлениях деятельности Правительства Пермского края. Пермь, решетников максим
Эксперты: Решетников за пять месяцев работы на посту главы Прикамья добился большей узнаваемости региона, чем БасаргинФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников отправился в Москву, чтобы продвигать местную продукцию на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. Это уже вторая за месяц поездка главы региона в столицу — совсем недавно он выступил на Московском урбанистическом форуме, после чего его речь обсуждалась не только в пермских, но и в федеральных СМИ.

С 18 по 23 июля в городе Жуковском Московской области пройдет XIII Международный авиационно-космический салон МАКС. В нем примет участие и делегация из Пермского края, которую возглавит врио губернатора Максим Решетников. Регион представит продукцию своих лучших производителей, в том числе «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Авиадвигатель», «Редуктор — Пермские моторы», «Протон — Пермские моторы», «Пермский завод «Машиностроитель», Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов. Кроме того, ожидается эффект от встреч врио губернатора с главами Объединенной двигателестроительной корпорации, «Энергомаша», «Роскосмоса», «Вертолетов России», «Тактического ракетного вооружения». Итогом участия пермской делегации в МАКСе может стать привлечение на предприятия края дополнительных контрактов.

Эксперты отмечают, что участие Решетникова на таких мероприятиях, как МАКС или прошедший в начале июля Московский урбанистический форум, существенно повышают узнаваемость Пермского края в стране. «Сейчас глава региона делает первые шаги в этом направлении, и это очень хорошо. Нам есть что показать, есть чем привлечь и туристов, и инвесторов. Недавно, например, федеральные СМИ писали о том, что в Прикамье нашли останки трогонтериевого слона, вымершего более 200 тысяч лет назад. У нас много брендов и в культуре, и в промышленности. Мы возлагали большие надежды на предыдущего губернатора Виктора Басаргина, но он не оправдал наших надежд и не смог повысить узнаваемость региона в стране. Надеюсь, это пройденный этап, ведь мы видим, что сейчас ситуация изменилась», — пояснила «URA.RU» депутат Заксобрания Дарья Эйсфельд.

Анна Белкина
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