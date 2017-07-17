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Главные новости Курганской области
15:46  17 июля 2017 0

В Зауралье водителей автобусов принуждают работать сверхурочно и на неисправном транспорте

Место гибели семилетнего ребенка под колесами автобуса в Кургане, место гибели, пазик, цветы у дороги, мемориал
ГИБДД приступила к тотальной проверке автобусовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудники ГИББДД по Курганской области в понедельник, 17 июля, начали тотальную проверку автобусов. Операция «Стоп, автобус» охватит более четырех тысяч транспортных средств, в том числе маршрутных и школьных, сообщили в ведомстве.

В этом году инспекторы отмечают снижение дисциплины со стороны водителей, в результате чего в несколько раз выросло количество ДТП с пострадавшими. Для максимальной выгоды перевозчики принуждают водителей работать сверх рабочего времени на технически неисправных автобусах, отмечают в ведомстве. За полгода более четырех тысяч водителей нарушили правила дорожного движения, за что были оштрафованы.

Всего с начала года по вине водителей автобусов произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибли и 20 получили ранения. Большинство аварий произошло в Кургане. Одной из наиболее резонансных стала гибель семилетнего ребенка под колесами пазика на пешеходном переходе по проспекту Машиностроителей. Водитель маршрутки не заметил малыша, который начал переходить дорогу. Сейчас уголовное дело водителя передано в суд. В июле этого года в Кургане произошли две аварии, в которых пострадали 13 человек.

До конца месяца инспекторы проверят техническое состояние автобусов, наличие у водителей необходимых документов, организацию и проведение предрейсового контроля технического состояния автобусов и медицинского осмотра водителей, наличие и исправность тахографов, соблюдение водителями режима труда и отдыха.

Анна Бояркина
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