Свердловский областной суд приговорил жителя города Богдановича, убившего трехмесячную дочь, которая мешала ему своим плачем.
«24-летний Рамир Фаттахов приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Ранее гособвинитель требовал для него пожизненное заключение», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
Как установило следствие, убийство произошло 19 января 2017 года. Рамир Фаттахов находился дома один с дочерью. Девочка плакала, тогда он схватил руками ребенка за ноги и с силой ударил головой о деревянный пол. Смерть ребенка наступила от черепно-мозговой травмы.
Перед этим у него произошел конфликт с сожительницей Ириной — матерью девочки. После убийства она пыталась скрыть вину своего сожителя, утверждала, что дочка захлебнулась едой во время кормления и задохнулась.
«Однако последующая судебно-медицинская экспертиза установила наличие у погибшего ребенка закрытой черепно-мозговой травмы. Он написал явку с повинной», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.