ГИБДД Свердловской области обвиняет ремонтников дорог в порче полотна.
Свердловская госавтоинспекция устроила контроль за перевозкой тяжеловесных грузов ради сохранности дорожного полотна. Проверка осуществляется с помощью передвижных весов контроля.
Как выяснилось в ходе контрольного взвешивания, немалый вред автодорогам приносят именно те, кто отвечает за их сохранность, — работники дорожно-строительного управления.
«Например, 13 июля 2017-го на первом километре региональной автодороги возле Бисерти рядом с выездом на федеральную трассу Екатеринбург — Пермь был остановлен автомобиль МАН с асфальтобетонной смесью. Взвешиванием автомобиля установлено, что масса транспортного средства составила 47 тонн, что в полтора раза больше разрешенной нормы — 32 тонны», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Выяснилось, что машина принадлежит ДСУ-1 из Иваново, которое ремонтирует трассы Екатеринбург — Пермь. Таким образом, ремонт федеральной трассы осуществляется в ущерб эксплуатационному состоянию автомобильных дорог регионального значения Свердловской области.
По данным ГИБДД за первые месяцы 2017 года уже произошло 352 ДТП из-за плохого дорожного покрытия. В этих авариях погибли 24 человека, в том числе ребенок, а 105 человек получили ранения.