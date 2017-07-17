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17 июля 2017
16 июля 2017
Главные новости Свердловской области
17:01  17 июля 2017 1

На Урале дорожники ремонтируют трассы и сами же их портят

Тяжелогруженая ремонтная дорожная техника портит асфальтФото: Википедия

ГИБДД Свердловской области обвиняет ремонтников дорог в порче полотна.

Свердловская госавтоинспекция устроила контроль за перевозкой тяжеловесных грузов ради сохранности дорожного полотна. Проверка осуществляется с помощью передвижных весов контроля.

Как выяснилось в ходе контрольного взвешивания, немалый вред автодорогам приносят именно те, кто отвечает за их сохранность, — работники дорожно-строительного управления.

«Например, 13 июля 2017-го на первом километре региональной автодороги возле Бисерти рядом с выездом на федеральную трассу Екатеринбург — Пермь был остановлен автомобиль МАН с асфальтобетонной смесью. Взвешиванием автомобиля установлено, что масса транспортного средства составила 47 тонн, что в полтора раза больше разрешенной нормы — 32 тонны», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Выяснилось, что машина принадлежит ДСУ-1 из Иваново, которое ремонтирует трассы Екатеринбург — Пермь. Таким образом, ремонт федеральной трассы осуществляется в ущерб эксплуатационному состоянию автомобильных дорог регионального значения Свердловской области.

По данным ГИБДД за первые месяцы 2017 года уже произошло 352 ДТП из-за плохого дорожного покрытия. В этих авариях погибли 24 человека, в том числе ребенок, а 105 человек получили ранения.

Александр Лукманов
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