Тюменский львенок Моня осваивается на новом месте в Крыму. ФОТО, ВИДЕО

17:44 17 июля 2017 0

Моня привыкает к новому дому Фото: Олег Зубков

Пятимесячного львенка привезли в крымский парк львов «Тайган» из Тюмени. Малыш пока находится на карантине.

В Сети началась кампания против участия Мони в фотосъемках Фото: Соцсеть

Львенок Моня, в поддержку которого в соцсетях была поднята целая кампания «спасите львенка Моню», до недавнего времени жил в Тюмени. Его владелец устраивал с ним фотосессии, и любители животных решили, что Моне плохо живется. Фотограф, отвечая на нападки в Сети, писал: «Люди, которые пишут злобные комментарии, могут быть уверенными, что Моня живет даже лучше, чем некоторые из них. Люди не понимают, что в зоопарках не могут позволить себе ухаживать за львенком, уделять ему столько внимания. Например, его необходимо кормить каждые два часа. Кто из работников с их зарплатой готов вскармливать малышей? Я купил его на законных основаниях, есть документы».

«Я купил Моню в зоопарке месячным, у меня он прожил четыре месяца. Сейчас он подрос, и я решился передать его в парк львов», — сказал экс-владелец львенка «URA.RU».

Целую неделю на легковом автомобиле Моня ехал из Тюмени в город Белогорск в Крыму, где находится парк львов «Тайган». Ехали с частыми остановками для прогулки и еды.

«Какое-то время назад хозяин львенка вышел на меня. Я ему объяснил, какие документы необходимы, и все остальное, что надо соблюсти для того, чтобы привезти Моню к нам, — рассказал „URA.RU“ Олег Зубков, директор парка львов „Тайган“. — Мы всех подкидышей берем, содержать львов дорого, поэтому зоопарки неохотно берут их к себе, у многих есть один, а больше и не надо. У нас на сегодняшний день живут более 75 львов».

За прошлый год и половину 2017-го в «Тайган» приняли более десяти львят.

По словам Олега Зубкова, Моню осмотрел ветеринар и пришел к выводу, что львенок абсолютно здоров. Положенный срок он проведет в карантине, а затем его выпустят к другим львятам.