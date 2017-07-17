{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,07
Динамика за 2 недели
Евро 67,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 июля 2017
16 июля 2017
15 июля 2017
14 июля 2017
13 июля 2017
Главные новости Тюменской области
17:44  17 июля 2017 0

Тюменский львенок Моня осваивается на новом месте в Крыму. ФОТО, ВИДЕО

Моня привыкает к новому домуФото: Олег Зубков

Пятимесячного львенка привезли в крымский парк львов «Тайган» из Тюмени. Малыш пока находится на карантине.

В Сети началась кампания против участия Мони в фотосъемках
Фото: Соцсеть

Львенок Моня, в поддержку которого в соцсетях была поднята целая кампания «спасите львенка Моню», до недавнего времени жил в Тюмени. Его владелец устраивал с ним фотосессии, и любители животных решили, что Моне плохо живется. Фотограф, отвечая на нападки в Сети, писал: «Люди, которые пишут злобные комментарии, могут быть уверенными, что Моня живет даже лучше, чем некоторые из них. Люди не понимают, что в зоопарках не могут позволить себе ухаживать за львенком, уделять ему столько внимания. Например, его необходимо кормить каждые два часа. Кто из работников с их зарплатой готов вскармливать малышей? Я купил его на законных основаниях, есть документы».

«Я купил Моню в зоопарке месячным, у меня он прожил четыре месяца. Сейчас он подрос, и я решился передать его в парк львов», — сказал экс-владелец львенка «URA.RU».

Целую неделю на легковом автомобиле Моня ехал из Тюмени в город Белогорск в Крыму, где находится парк львов «Тайган». Ехали с частыми остановками для прогулки и еды.

«Какое-то время назад хозяин львенка вышел на меня. Я ему объяснил, какие документы необходимы, и все остальное, что надо соблюсти для того, чтобы привезти Моню к нам, — рассказал „URA.RU“ Олег Зубков, директор парка львов „Тайган“. — Мы всех подкидышей берем, содержать львов дорого, поэтому зоопарки неохотно берут их к себе, у многих есть один, а больше и не надо. У нас на сегодняшний день живут более 75 львов».

За прошлый год и половину 2017-го в «Тайган» приняли более десяти львят.

По словам Олега Зубкова, Моню осмотрел ветеринар и пришел к выводу, что львенок абсолютно здоров. Положенный срок он проведет в карантине, а затем его выпустят к другим львятам.

Страница, рекламирующая съемку со львенокм, до сих пор не закрыта
Фото: Инстраграм Мони

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров