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17 июля 2017
16 июля 2017
Главные новости Свердловской области
19:07  17 июля 2017 5

Новым личным фотографом свердловского губернатора будет «человек мэрии» с 13-летним опытом

Буценко станет отличным приобретением для команды администрации губернатораФото: страница Антона Буценко в Facebook

Администрация свердловского губернатора подыскала адекватную замену личному фотографу губернатора. Им станет начальник фотослужбы холдинга «Уральский рабочий» Антон Буценко. По информации «URA.RU», начиная с августа именно от него будет зависеть подача образа главы региона в паблике.

Дозвониться до самого Антона Буценко пока не удалось, на вопросы в мессенджерах он также не реагирует. Директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов категорически отказался подтверждать или опровергать информацию «URA.RU» о предстоящем назначении. С Буценко они знакомы давно — еще в бытность Иванова заместителем главы информационно-аналитического управления администрации Екатеринбурга.

Профессионально фотографией Буценко занимается с 2004 года. В 2005-м им заинтересовались федеральные СМИ — с тех пор он активно сотрудничал с ТАСС, РИА «Новости», «Российской газетой», «Русским репортером» и рядом других изданий. Фотограф неоднократно получал грамоты и признание профессиональных заслуг из рук и уст чиновников самого разного ранга.

Предшественник Буценко — Андрей Захаров — уволился со своей работы на прошлой неделе и на своей странице в Facebook сообщил, что «уже забрал трудовую книжку и ищет новое место». На государственной службе он провел шесть лет и сделал около 150 тысяч рабочих фотографий, среди которых портреты экс-губернатора Александра Мишарина и нынешнего главы региона Евгения Куйвашева. О причинах ухода специалист говорит так: «Они носят сугубо практический характер».

Антон Ольшанников
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