В ходе встречи депутата Госдумы Натальи Поклонской с избирателями в Екатеринбурге верующие организовали несанкционированную акцию протеста. Около десятка православных пробрались в штаб «Единой России» и встали на проходах с самодельными плакатами против фильма «Матильда». Основной лозунг: «Фильм оскорбляет православную веру».
Главным образом, митингующие пытались обратить внимание на себя. И это им удалось: Наталья Поклонская прервала прием и согласилась пообщаться. На встрече ей вручили подписные листы, на которых 20 тысяч екатеринбуржцев высказались за запрет фильма. «Это живые подписи тех, кто возмущен этим кощунством», — пояснили протестующие.
По словам Натальи Поклонской, ранее она уже собрала 40 тысяч обращений против фильма. Пишут ей не только из РФ, но и из Сербии и Черногории. Однако она просит в первую очередь направлять эти заявления в прокуратуру, поскольку, по ее мнению, именно надзорное ведомство должно быть конечным получателем этих посланий.
Что касается самого фильма, то Поклонская продолжает считать его аморальным: «Оскорбляет сама задумка. Это нельзя рассматривать иначе, как оскорбление чувств верующих. Главный герой этого фильма — святой православный мученик. А его играет актер, который до этого снимался исключительно в порнофильмах».