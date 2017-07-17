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17 июля 2017
16 июля 2017
Главные новости Свердловской области
18:49  17 июля 2017 0

Главный в этом столетии праздник Екатеринбурга будет готовить новый сити-менеджер. Бабушкиной тоже нашли занятие

ИННОПРОМ-2017. Второй день. Екатеринбург, высокинский александр, корюков андрей, кожемяко алексей, белышев алексей
Кожемяко (слева) ввели в состав оргкомитета по подготовке праздника. Ответственный - вице-губернатора Александр Высокинский (справа)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Список тех, кто отвечает за подготовку празднования 300-летия Екатеринбурга, кардинально изменен. Врио губернатора Евгений Куйвашев внес коррективы в состав организационного комитета торжеств, которые предстоят уральской столице в 2023 году. В составе полномочного органа теперь 36 человек, треть из которых включена сюда впервые, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«Новичками» стали первый заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев, министр строительства Михаил Волков, министр культуры Светлана Учайкина, глава минздрава Игорь Трофимов, министр промышленности Сергей Пересторонин, министр транспорта Василий Старков, директор департамента информполитики области Александр Иванов.

К ним добавились представители мэрии — первый вице-сити-менеджер и основной кандидат на должность руководителя горадминистрации Алексей Кожемяко, его коллега, курирующий организацию значимых мероприятий — Сергей Тушин. В составе оргкомитета появились также гендиректор «НПО Автоматики» Андрей Мисюра и председатель Общественной палаты Екатеринбурга Яков Спектор.

Председателем оргкомитета, как и прежде, является сам глава региона, а его замом — глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Свои места в составе сохранили также сенаторы Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, председатель Закcобрания Людмила Бабушкина, гендиректор УГМК-Холдинга Андрей Козицын, главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь, худрук «Коляда-Театра» Николай Коляда, главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс, гендиректор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и другие.

Антон Ольшанников
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