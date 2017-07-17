19:40 17 июля 2017 5

Свою бабушку внучка хочет сдать в психоневрологический интернат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане родственники поссорились из-за квартиры 80-летней Нины Тюрниной. Пенсионерка написала дарственную на жилплощадь в пользу своей внучки, теперь бабушку хотят признать недееспособной и сдать в психоневрологический интернат.

О сложной ситуации «URA.RU» рассказала сестра Нины Тюрниной Валентина и ее племянница Светлана. Женщины живут за пределами Курганской области и не могут взять к себе пенсионерку. «Мы пытались ее перевезти, она жила у нас какое-то время. Но это пожилой человек, она в своей квартире всю жизнь прожила, ей не привыкнуть к новому месту», — рассказывает Светлана. По ее словам, он не возражала, что внучка Алена Максимова претендовала на квартиру, если бы та ухаживала за бабушкой надлежащим образом. «Мы пришли, у нее вообще ничего нет, она исхудала вся, Алена пользуется ее картой с 2013 года. У бабушки пенсия почти 22 тысячи. Можно ей хотя бы молока и булочку купить?» — возмущаются женщины. «Мы росли в голодные послевоенные годы, не доедали. Носили одни калоши на двоих. Неужели сейчас, когда все благополучно, нельзя хотя бы накормить бабушку, содержать ее в чистоте», — возмущается сестра пенсионерки Валентина.

Сейчас родственники выясняют отношения в суде — внучка просит назначить медико-социальную экспертизу, которая признала бы недееспособность бабушки. «Алена даже в суде говорит, что квартира ей нужна, а бабушка нет», — рассказывают родственники Нины Тюрниной. «Возрастная деменция возникает не внезапно, мы думаем, что нотариус должен был назначить экспертизу, взять справку, но ничего этого не было сделано», — говорит Светлана. Она написала заявление в отдел опеки и попечительства, чтобы за пенсионеркой установили надзор. По словам Светланы, ее племянница Алена Максимова работает в информационном центре МВД, она обратилась с заявлением к руководству, чтобы провели проверку действий их сотрудницы.

Алена Максимова рассказала «URA.RU», что она беспокоится о здоровье бабушки и руководствуется соображениями безопасности. «У меня мать парализована, ребенок, муж, я не могу постоянно следить за бабушкой. Раньше с ней жила сиделка, сейчас она только приходит. Дело не в том, что я хочу ее куда-то упечь. Ее просто опасно оставлять одну», — объясняет Алена. Она считает, что остальные родственники могли бы принимать в судьбе пенсионерки более действенное участие.