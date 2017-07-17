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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Москвы
23:05  17 июля 2017 0

Уже забыли? Посольство Украины разместило плакат в память о погибших в катастрофе «Боинга» с грубой ошибкой. ФОТО

Акция в память о жертвах малайзийского Боинга. Москва
Украинские дипломаты "сократили" число жертв авиакатастрофыФото: Кристина Бусарова © URA.RU
новость из сюжета:
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
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Посольство Украины в Аргентине допустило ошибку на фото в память о погибших при крушении «Боинга» «Малайзийских авиалиний», на юго-востоке страны в июле 2014 года. На фото, размещенном дипмиссией в Twitter, указано, что жертв теракта было 289, хотя на самом деле погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

Ранее следствие заявило, что окончательные результаты расследования по авиакатастрофе «Боинга» будут представлены в январе 2018 года. Эксперты полагают, что точные причины и виновники крушения лайнера так и не будут названы.

Boeing-777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 283 пассажира и 15 человек экипажа.

Нина Калинина
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