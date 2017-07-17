23:05 17 июля 2017 0

Украинские дипломаты "сократили" число жертв авиакатастрофы Фото: Кристина Бусарова © URA.RU

Посольство Украины в Аргентине допустило ошибку на фото в память о погибших при крушении «Боинга» «Малайзийских авиалиний», на юго-востоке страны в июле 2014 года. На фото, размещенном дипмиссией в Twitter, указано, что жертв теракта было 289, хотя на самом деле погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

Ранее следствие заявило, что окончательные результаты расследования по авиакатастрофе «Боинга» будут представлены в январе 2018 года. Эксперты полагают, что точные причины и виновники крушения лайнера так и не будут названы.

Boeing-777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 283 пассажира и 15 человек экипажа.