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18 июля 2017
Главные новости Москвы
09:25  18 июля 2017 5

Экс-сотрудник NASA выследил корабли инопланетян в кольцах Сатурна

Ученый уверяет, что сам видел секретные фотоФото: NASA Jet Propulsion Laboratory

Бывший сотрудник центра исследований NASA Норман Бергрун уверен, что кольца Сатурна образованы кораблями пришельцев, которые используют их в качестве перевалочной станции. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

Пожилой Бергрун заявляет, что лично наблюдал НЛО в кольцах шестой от Солнца планеты на секретных фотографиях космического агентства NASA. «Дни.ру» уточняют, что ученый также считает, что корабли пришельцев продолжают прибывать и уже образуют круги вокруг Юпитера и Урана.

«Там, где вы видите кольца, я вижу космические корабли, я называю их создателями колец», — заявил Бергрун в интервью уфологическому блогу.

Семен Гринберг
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