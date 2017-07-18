В Нижневартовске ищут местного жителя, устроившего стрельбу в одном из городских караоке-баров. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Инцидент произошел еще в субботу, но информация о нем появилась только сейчас. По данным полиции, в 4 утра в дежурную часть позвонили посетители караоке-бара, которые рассказали о конфликте между клиентами заведения. Во время разборок один из мужчин достал травматический пистолет и открыл огонь. 19-летней девушке пуля попала в голову, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Личность стрелявшего уже установлена — это местный житель. Детали пока не раскрываются в интересах следствия, поскольку подозреваемый еще не задержан.