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Главные новости Югры
10:43  18 июля 2017 7

В ХМАО посетитель караоке-бара открыл огонь из пистолета. Пуля попала в голову юной девушке

Клипарт. Оружие. Челябинск, пистолет
Караоке-вечеринка в Нижневартовске закончилась стрельбойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске ищут местного жителя, устроившего стрельбу в одном из городских караоке-баров. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Инцидент произошел еще в субботу, но информация о нем появилась только сейчас. По данным полиции, в 4 утра в дежурную часть позвонили посетители караоке-бара, которые рассказали о конфликте между клиентами заведения. Во время разборок один из мужчин достал травматический пистолет и открыл огонь. 19-летней девушке пуля попала в голову, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Личность стрелявшего уже установлена — это местный житель. Детали пока не раскрываются в интересах следствия, поскольку подозреваемый еще не задержан.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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