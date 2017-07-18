На Урале 3-летний малыш умер от менингита

11:24 18 июля 2017 1

Неизвестно, где малыш мог подхватить инфекцию Фото: depositphotos.com © URA.RU

Во вторник в Челябинске пройдет прощание с 3-летним ребенком, который погиб от менингита. Где малыш мог подхватить опасное воспаление, так и остается неизвестным, передает сайт 1obl.ru.

Ребенок ходил в детский сад «Чебурашка». Учреждение продолжило работу после того, как все помещения дезинфицировали. Однако остается закрытой ясельная группа, которую посещал больной малыш.

«Ребенок последний день посещал детский сад 12 июля, после этого не приходил. Сейчас в помещении проведены необходимые процедуры, контактная группа закрыта», — рассказали изданию в администрации дошкольного учреждения.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что челябинский Роспотребнадзор проводит расследование массового заболевания детей энтеровирусной инфекцией в лагере «Олимпиец», где число зараженных выросло до шести человек.