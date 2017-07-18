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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Челябинской области
11:24  18 июля 2017 1

На Урале 3-летний малыш умер от менингита

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , мальчик в окне, рука на стекле, ребенок на подоконнике
Неизвестно, где малыш мог подхватить инфекциюФото: depositphotos.com © URA.RU

Во вторник в Челябинске пройдет прощание с 3-летним ребенком, который погиб от менингита. Где малыш мог подхватить опасное воспаление, так и остается неизвестным, передает сайт 1obl.ru.

Ребенок ходил в детский сад «Чебурашка». Учреждение продолжило работу после того, как все помещения дезинфицировали. Однако остается закрытой ясельная группа, которую посещал больной малыш.

«Ребенок последний день посещал детский сад 12 июля, после этого не приходил. Сейчас в помещении проведены необходимые процедуры, контактная группа закрыта», — рассказали изданию в администрации дошкольного учреждения.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что челябинский Роспотребнадзор проводит расследование массового заболевания детей энтеровирусной инфекцией в лагере «Олимпиец», где число зараженных выросло до шести человек.

Семен Гринберг
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