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18 июля 2017
Главные новости Москвы
12:20  18 июля 2017 10

Медведев пообещал сделать российскую медицину прозрачной

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, больница, укол, шприц, медицина
Изменения вступят в силу 1 января 2018 годаФото: Pixabay.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление, согласно которому с 1 января 2018 года в сфере медицины введут проверочные листы, которые упростят проведение плановых проверок и сделают их более прозрачными. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей».

Прозрачности удастся добиться за счет того, что в проверочных листах будут указаны конкретные пункты, которые должны изучить контрольно-надзорные органы.

«С 1 января 2018 года при проведении плановых проверок в сфере медицинской деятельности, обращения лекарственных средств и медицинских изделий должны использоваться проверочные листы», — цитирует агентство Nation News опубликованный документ.

Также законодатель надеется, что изменения снизят административные и финансовые издержки и сократят время проведения проверок.

Семен Гринберг
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