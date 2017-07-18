Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление, согласно которому с 1 января 2018 года в сфере медицины введут проверочные листы, которые упростят проведение плановых проверок и сделают их более прозрачными. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей».
Прозрачности удастся добиться за счет того, что в проверочных листах будут указаны конкретные пункты, которые должны изучить контрольно-надзорные органы.
«С 1 января 2018 года при проведении плановых проверок в сфере медицинской деятельности, обращения лекарственных средств и медицинских изделий должны использоваться проверочные листы», — цитирует агентство Nation News опубликованный документ.
Также законодатель надеется, что изменения снизят административные и финансовые издержки и сократят время проведения проверок.