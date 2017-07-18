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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Челябинской области
12:51  18 июля 2017 3

Из челябинского музея украли метеорит, упавший на область в 2013 году. ФОТО. ВИДЕО

Похищенный метеорит стоит около трех миллионов рублейФото: УФСБ по Челябинской области

Фрагмент знаменитого челябинского метеорита был украден прямо из музея. Уникальный экспонат похитил консультант исторического музея.

Отсутствие метеорита работники исторического музея Южного Урала обнаружили в начале июля. Из фондов пропал фрагмент небесного тела, упавшего на город 15 февраля 2013 года.

«В результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий контрразведчикам удалось установить местонахождение ценного экспоната весом около 2,5 килограмма. Он обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

По данным специалистов, один килограмм метеорита стоит более миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в феврале 2013 года на землю упал астероид диаметром 17 метров и массой более 10 тонн. Он вошел в атмосферу Земли со скоростью 18 километров в секунду и почти полностью сгорел. Из озера Чебаркуль подняли фрагмент весом 654 килограмма. Всего пострадало 1613 человек, большинство от выбитых стекол. Были госпитализированы 112 человек. Ударная волна повредила несколько зданий. Бюджет Челябинской области потерял из-за падения небесного тела 490 миллионов рублей, общий ущерб с учетом промышленных предприятий — около миллиарда. Из-за падения метеорита с 15 февраля по 5 марта в Красноармейском, Коркинском и Увельском районах вводился режим чрезвычайной ситуации.

Александр Лукманов
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