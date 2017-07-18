13:01 18 июля 2017 7

Половина компаний Хахалева не публикует данные о доходах, а остальные почти не приносят прибыли Фото: Pixabay

Большая часть компаний Роберта Хахалева, роскошная свадьба дочери которого уже несколько дней остается главной новостью и поводом для пересудов в соцсетях, не только не приносят прибыли, но и числятся убыточными. Такой вывод сделал Life по итогам анализа коммерческой деятельности 54-летнего бизнесмена. Таким образом, утверждения матери новобрачной, судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, что свадьбу, бюджет которой оценили в 2 млн долларов, оплатил ее бывший муж, вызывают сомнения. Если же слова судьи правдивы, отмечает издание, тогда деятельность фирм Роберта Хахалева может заинтересовать силовиков.

Роберт Хахалев (прежняя фамилия Зилкимиани) родом из Тбилиси, однако бизнес развивает и в России. По данным базы Kartoteka.ru, он владелец семи фирм, в том числе автоломбарда и компании по выдаче микрозаймов. При этом половина компаний Хахалева не публикует данные о доходах, а остальные, судя по финансовой отчетности, почти не приносят прибыли. Строительная фирма «Мирград» заработала за год всего 9000 рублей, микрокредитная фирма «Тополь» — 23 тысячи, а финансово-строительная компания «Капитал» показала убыток в 855 тысяч рублей. Как подсчитал Life, общая прибыль фирм Хахалева составила 30 тысяч рублей, общий убыток — почти 2 млн.

Сама Елена Хахалева утверждает, что сумма в 2 млн долларов за свадьбу ее дочери — «полный бред, цифра, взятая с потолка». По ее словам, эстрадные звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей по приглашению ее бывшего мужа-грузина: «Меладзе, как и Сосо Павлиашвили, как известно, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином. С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет».

Впрочем, паблик Mash озвучил информацию, что Валерий Меладзе за выступление на свадьбе взял 35 тысяч евро, Вера Брежнева и Николай Басков — по 40 тысяч евро. Лишь Кобзон согласился выступить бесплатно, так как давно дружит с Хахалевой. Еда на 350 гостей обошлась в 3,5 миллиона рублей. На цветы потратили два миллиона.

Однако суд Краснодарского края нe видит пpичин для пpoвepки инфopмaции oб истинной стоимости cвaдьбы Софьи Хахалевой. По словам зампреда краевого суда — заместителя пpeдceдaтeля coвeтa судей Краснодарского края Bлaдимиpа Kиcляка, публикaции в СМИ caми пo ceбe нe считаются ocнoвaниeм для пpoвeдeния пpoвepки.

Как выяснило издание, супруги Хахалевы довольно известны в Краснодарском крае. Имя Елены Хахалевой не раз звучало в прессе в связи с судебными решениями по поводу земельного имущества банды Цапков.

Между тем дорогостоящая свадьба дочери Елены и Роберта Хахалевых оказалась в центре внимания не только общественности, но и представителей власти. Координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» Антон Гетта отправил запрос в Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей, сообщает «Национальная служба новостей».

Гетта пояснил, что намерен выяснить, есть ли в свадебном торжестве дочери краснодарской судьи признаки несоответствия доходов расходам: «Если это будет доказано, то тут можно будет говорить непосредственно о нарушении действующего закона».

По словам собеседника НСН, он попросил также оценить нарушение морально-этических принципов, поскольку эта тема взволновала общество: «Мы говорим о том, что „всем надо быть как-то скромнее“, вот такие празднования напоказ привлекут не только внимание гостей, но и общества. Поэтому мы попросили сделать соответствующий вывод и ответить нам. После этого мы проинформируем людей, которых этот вопрос взволновал».