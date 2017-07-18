В Югре осудили полицейского за передачу инсайдерской информации журналистам. Замначальника дежурной части полиции Сургута передавал СМИ закрытые данные в обмен на вознаграждение. Приговором суда мужчине назначено наказание — 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере 2 млн рублей. Об этом во вторник, 18 июля, сообщила «URA.RU» старший помощник руководителя Следственного управления СКР по ХМАО-Югре Алина Никифорова.
Уголовное дело было возбуждено в рамках статьи «Превышение должностных полномочий». В качестве эпизода преступления следствие установило, что полицейский передал в распоряжение прессы (речь идет о городском портале «О, Сургут!») фотографии с места обнаружения рюкзака с расчлененным человеческим телом. Этот факт, по версии правоохранительных органов, в последующем негативно сказался на ходе расследования преступления.
По данным источника «URA.RU» в силовых структурах Югры, в качестве незаконного вознаграждения за инсайд полицейский получал билеты в кино и абонементы в фитнес-центр. Услугами спортзала при этом пользовалась вся его семья.
Перед возбуждением уголовного дела в редакции портала «О, Сургут!» прошли обыски. Сотрудники СКР изъяли компьютеры журналистов. Рейд силовиков был вызван публикацией издания, разместившего со ссылкой на источник в правоохранительных органах информацию о личности расчлененного мужчины. Представитель сайта «О, Сургут!» Александр Побережный, находясь в кабинете следователя, признал, что действовал неправомерно. Впоследствии интернет-ресурс выступил с официальным заявлением.