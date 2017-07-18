Полицейские наказали курганца за гроб на крыше автомобиля. ФОТО

В Кургане полицейские привлекли к ответственности 40-летнего местного жителя, который на крыше своего автомобиля возил гроб. Так мужчина рекламировал компанию ритуальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Мужчина на тюнингованном автомобиле с гробом на крыше ездил по городу. «Его заметили сотрудники полиции. Протокол о правонарушении был составлен в понедельник, 17 июля», — уточнили в ведомстве.
Правоохранители добавили, что использование автомобиля преимущественно или исключительно для рекламы запрещено. В соответствии с частью 2 статьи 14.38 КоАП РФ владельцу выделяющегося авто грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Размер штрафа определит суд.
Полицейские рекомендовали мужчине убрать рекламную конструкцию с транспортного средства.
В соцсетях горожане отмечают незаурядность владельца авто: раньше машина была черная, в стиле «бэтмобиля», а потом он перекрасил ее в желтый цвет по фильму «Трансформеры».