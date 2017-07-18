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Главные новости Курганской области
17:47  18 июля 2017 12

Полицейские наказали курганца за гроб на крыше автомобиля. ФОТО

Мужчина на своем тюнингованном автомобиле рекламировал ритуальные услугифото: группа "Типичный Курган" во "ВКонтакте"

В Кургане полицейские привлекли к ответственности 40-летнего местного жителя, который на крыше своего автомобиля возил гроб. Так мужчина рекламировал компанию ритуальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Мужчина на тюнингованном автомобиле с гробом на крыше ездил по городу. «Его заметили сотрудники полиции. Протокол о правонарушении был составлен в понедельник, 17 июля», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители добавили, что использование автомобиля преимущественно или исключительно для рекламы запрещено. В соответствии с частью 2 статьи 14.38 КоАП РФ владельцу выделяющегося авто грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Размер штрафа определит суд.

Полицейские рекомендовали мужчине убрать рекламную конструкцию с транспортного средства.

В соцсетях горожане отмечают незаурядность владельца авто: раньше машина была черная, в стиле «бэтмобиля», а потом он перекрасил ее в желтый цвет по фильму «Трансформеры».

Анна Бояркина
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