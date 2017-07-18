19:35 18 июля 2017 14

Никакие таблички и штрафы не помогали от недобросовестных жителей, которые выбрасывали отходы , там где им удобно Читатели "URA.RU"

Новая контейнерная площадка для мусора появилась в Железнодорожном районе Екатеринбурга: жильцам она не стоила ни копейки. Чтобы сделать новый пункт сбора отходов, подключились все — управляющая компания, администрация района, депутаты городской думы и Законодательного собрания, общественная организация «ЖКХ-контроль».

Появление контейнерной площадки около дома на Ангарской, 56 — дополнительного места для сбора мусора — решало многолетнюю проблему микрорайона. На углу пешеходной дорожки по пути в магазин и на остановку нерадивые жители организовали несанкционированную свалку.

Каждые несколько дней УК «РЭМП Железнодорожного района» попеременно со службой заказчика администрации района вывозят мусор с несанкционированной свалки. Но уже в течение дня помойка разрастается вновь. На этом «мусорном пятачке» кормятся десятки крыс. А жители, чьи окна выходят на сторону свалки, задыхаются.

На приемку работ по установке контейнерной площадки приехали генеральный директор УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников и начальник Отдела ЖКХ Администрации Железнодорожного района Иван Трифонов Фото: читатель URA.RU

«Запах стоит страшный. Я как-то минут десять общалась с охранником парковки во дворе и чуть не задохнулась, а он целый день сидит напротив этой помойки, — рассказывает Оксана Мехонцева, жительница дома на Ангарской, 56.

У нас одно время вообще мешки с мусором из окон выбрасывали, потом стали туда таскать.

Так ладно алкоголики и квартиранты. Бабушки не стесняются — средь бела дня сюда мусор выносят!»

За помощью неравнодушные жильцы с Ангарской, 56 обратились в свою управляющую компанию. Однако УК «РЭМП Железнодорожного района» не имела полномочий решить проблему самостоятельно, поскольку несанкционированная свалка расположилась на муниципальной земле. Администрация района пыталась присмирить жителей с помощью установки видеокамеры и плакатов о штрафах.

По закону Свердловской области размер наказания за выбрасывание бытового мусора вне мест для сбора отходов может составлять от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

«Оштрафовать гражданина можно, но для этого требуется помощь полиции, потому что орган местного самоуправления не имеет права запрашивать документы у физических лиц. И здесь проводились организованные рейды, люди привлекались к ответственности», — рассказывает начальник отдела ЖКХ администрации Железнодорожного района Иван Трифонов. Однако даже эта мера оказалась неэффективной.

Решение проблемы искали всем миром. В итоге администрация района нашла подходящую площадку, а УК «РЭМП Железнодорожного района» установила на ней дополнительные контейнеры. Мусор отсюда будут вывозить ежедневно.

1/3 «Жители не понесут дополнительных трат на установку данных контейнеров», — подчеркнул генеральный директор УК Александр Колесников Читатели «URA.RU»

«Перед вами наглядный пример того, как можно конструктивно взаимодействовать всем ветвям власти, жителям и управляющей компании. Проблема была действительно сложная, поэтому приходилось подключать всех — администрацию района, депутатов городской думы и Законодательного собрания, общественную организацию „ЖКХ-контроль“. Самое позитивное, что жители не понесут дополнительных трат на установку данных контейнеров, и в этом уникальность найденного нами решения», — говорит генеральный директор УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников.

«На этой территории крыс, свалок и антисанитарии больше не будет, — уверен Трифонов. — Мы и дальше будем сотрудничать с управляющими компаниями в рамках благоустройства муниципальных территорий рядом с домами. Это важно для нашего района и всего города, особенно в Год экологии».