На выставке представлены раритетные компьютеры Фото: предоставлено Музеем истории Екатеринбурга

В Екатеринбурге в креативном кластере «Л52» открылась выставка «Электронные волшебники». Она рассказывает о становлении и развитии информационных технологий в Свердловске-Екатеринбурге.

«Экспозиция раскрывает два ключевых периода развития IT-отрасли в Екатеринбурге. Первый — советская эпоха с 1959 года, когда в вузах, проектных институтах и предприятиях Свердловска начали появляться вычислительные центры, решавшие производственные задачи», — поделились с URA.RU в музее. Вторая часть посвящена 1990-м.

На выставке можно ознакомиться с моделями электронно-вычислительных машин «Урал-14» и ЕС-1045, проследить эволюцию носителей данных — от магнитных лент до дискет формата 3,5 дюйма и многое другое. Кроме того, посетители смогут испытать ретро-игровую приставку, прослушать характерные звуки первых ADSL-модемов.

Продолжение после рекламы

«Развитие вычислительных центров до сих пор мало исследовано, но оставило заметный след в архитектуре города. Машинные залы стали символом эпохи и модернизма в Екатеринбурге, одним из его феноменов», — сказал куратор выставки Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков.

Посмотреть экспозицию можно на площадке «Наука в большом городе» креативного кластера «Л52». Она станет доступна с 1 ноября по 30 марта 2026 года.









1/3 Фото: предоставлено Музеем истории Екатеринбурга



