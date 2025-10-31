Суд в Екатеринбурге отменил арест авторитетному бизнесмену

Александр Горбунов, по слухам, находится в Аргентине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский облсуд отменил заочный арест авторитетному бизнесмену Александру Горбунову, которого подозревают в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Следователи пытаются добиться повторного ареста, сказал URA.RU источник, близкий к силовой среде.

По данным агентства, 25 сентября Ленинский райсуд заочно арестовал Горбунова. Защита обжаловала решение суда. 30 октября следователи вновь вышли в первую инстанцию, чтобы заочно арестовать Горбунова. Скоро будет новое решение», — заявил собеседник агентства.

О том, что Горбунов стал фигурантом уголовного дела, URA.RU сообщило 15 сентября. Бизнесмена объявили в розыск. По предварительным данным, Александра могут обвинять в вымогательстве ООО «База на Комсомольской», которой ранее владел бывший «авторитет» Михаил Клок (связь с криминалом отрицает). По другой версии, в деле Горбунова якобы также есть эпизод с вымогательством автомобиля у местного коммерсанта.

В свердловском СУ СК тему пока не комментировали, адвокат Горбунова от беседы с журналистом агентства отказался. Предположительно, Горбунов может находиться в Аргентине, говорил источник URA.RU.

Война за базу длится уже несколько лет. В 2017-м под суд попали члены бей-бригады из ИК-2 Вячеслав Ващенко, Александр Коробков, Артем Кириллов, Алексей Протасов и Георгий Ангельчев. Их обвинили в том, что они силой заставили бывшего лидера ОПГ Михаила Клока переписать базу на Горбунова.