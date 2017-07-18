Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин впервые в жизни сделал селфи. Сняться на смартфон и выложить фото в Twitter он отважился на крупнейшей образовательной площадке страны — «Территория смыслов на Клязьме».
«На #ТС2017 впервые сделал селфи. Есть тут такая традиция», — написал в соцсети Кудрин.
Общаясь с молодежью на форуме, Алексей Кудрин уточнил, что России не хватает нобелевских лауреатов и достижений в экономике, однако он уверен, что в стране появятся специалисты, которые смогут находить решения в данной сфере. Об этом пишет телеканал РЕН-ТВ.
Ранее Алексей Кудрин выступил с инициативой разрешить начинать свой бизнес с 14 лет, напоминает «Национальная служба новостей». По его словам, для развития предпринимательства в России необходимо поднять уровень подготовки молодых людей.
Во время «Иннопрома-2017» экономист дал интервью «URA.RU».