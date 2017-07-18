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Дальнобойщика из Тюмени нашли мертвым на трассе 8. Тюменец прокатился по городу на крыше легковушки 20:39 18 июля 2017 2 Депутат гордумы Тюмени превратит прогоревший гипермаркет в выставочную площадку Геннадий Разницын не смог конкурировать с "Леруа Мерлен" и закрыл старейший в городе строительный гипермаркет Фото: Николай Бастриков © URA.RU Депутат тюменской городской думы Геннадий Разницын откроет шоу-рум в своем строительном гипермаркете «Южный» (старейший в городе), который ранее закрылся. И хотя решение не позволит Разницыну спасти испытывающий финансовые трудности холдинг «Партнер», общего банкротства депутатского бизнеса ждать не стоит, уверен источник «URA.RU», знакомый с ситуацией. Во вторник, 18 июля, в соцсети «Вконтакте» появились фотографии из внутренних помещений гипермаркета «Южный» на улице Мельникайте. На них видно, что магазин закрыт, а помещение практически полностью освобождено от оборудования. Ранее был закрыт гипермаркет «Южный», располагавшийся в ТЦ «Зеленый берег» на улице Алебашевской. По данным источника «URA.RU», знакомого с ситуацией, старейший в Тюмени гипермаркет полностью поменяет концепцию, а бывшие торговые помещения будут отданы под масштабный шоу-рум загородной недвижимости. В нем будут демонстрироваться проекты загородного жилья, причем клиенты смогут в одном месте получить сразу все, от возможности взять ипотечный кредит до выбора стройматериалов и услуг риелтора. «Грубо говоря, будет сидеть представитель «Сбербанка», рядом — пара риелторских контор, будет выбор стройматериалов, прежде всего, конечно, производства завода «Поревит», принадлежащего» Разницыну. Проект будет запущен уже в августе», — говорит собеседник агентства. Андрей Пантелеев считает, что после «реконцепции» «Южный» может вернуться на рынок «в новом амплуа» Фото: Николай Бастриков © URA.RU «Разницын сообразил, что в городе дефицит выставочных площадей, — говорит источник. — Тем более что после выставки «Тюмень — наш дом» организаторы остались не вполне удовлетворены условиями, которые предоставляет Выставочный зал. А Разницын намерен сдавать площади в аренду менее чем за тысячу рублей за квадратный метр. Директор департамента потребительского рынка Тюменской области Андрей Пантелеев заявил «URA.RU», что закрытие «Южного» было предсказуемым. «В этом районе расположен гипермаркет „Леруа Мерлен“, — назвал главную причину закрытия „Южного“ Пантелеев. — Бизнес сейчас очень динамично развивается и меняется. И если на рынок вышел конкурент, то и тебе нужно что-то менять. Тем более что у конкурента и ассортимент больше, потому что это мировая сеть. Я так понимаю, что именно в рамках смены концепции они и стали делать этот проект по загородному жилью. Я думаю, вот эта реконцепция и будет точкой возврата на рынок (для гипермаркета „Южный“ — ред.) в новом амплуа». Собеседник «URA.RU» в правительстве Тюменской области рассказал, что проблемы, которые испытывает холдинг Геннадия Разницына «Партнер» (в него входит и ООО «Южный»), связаны с управленческими ошибками бизнесмена. «От Разницына в разное время ушли ключевые люди его команды, он не сумел сохранить отношения со своим партнером Круковским (Алексей Круковский, экс-депутат тюменской городской думы, владелец строительной компании „Брусника“ — ред.). Это стиль работы человека. В таких высококонкурентных отраслях все держится на человеческом капитале. Когда Разницын потерял команду, его бизнес „сдулся“, потому что на старых дрожжах далеко не уедешь», — считает инсайдер. Активы холдинга «Партнер» заложены в «Сбербанке» Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Российском аукционном доме (РАД), где в 2016 году было выставлено на торги здание гипермаркета «Южный», «URA.RU» заявили, что имущественный комплекс до сих пор не продан. Заявленная стоимость «Южного» вместе с участком земли составляет 800 миллионов рублей, но ни один потенциальный покупатель не выражал желание купить здание. «Южный» все еще продается, — заявили в РАД. — Но, скорее всего, мы будем продавать его уже напрямую, без аукциона. Нельзя сказать даже предположительно, за какую сумму его купят, ведь при прямой продаже покупатель и продавец будут сами договариваться о цене». Ранее в тюменских СМИ прошла информация, что место гипермаркета «Южный» в ТЦ «Зеленый берег» займет магазин строительных материалов Hoff. В ТЦ эту информацию не подтвердили, сказав, что ничего не знают о том, кто будет следующим арендатором освободившихся после закрытия «Южного» помещений. Получить комментарий в холдинге «Партнер» и, в частности, в ООО «Южный» не удалось. В понедельник, 17 июля, владелец холдинга Геннадий Разницын был на выезде, телефон директора по правовым вопросам Анастасии Козловой не отвечал, специалист по связям с общественностью Екатерина Савиных оказалась в отпуске. На следующий день ни один телефон в УК «Партнер» не отвечал. По телефонам ООО «Южный» никто не отвечал оба дня. Отметим, что, по данным из открытых источников, ООО «Торговый центр „Южный“ находится в процессе реорганизации. ООО „Торговый дом ‚Южный‘ действует, его чистый убыток за 2015 год составил 18,4 млн рублей. Против предприятия с начала 2017 года подано 55 исков на общую сумму более 41 миллиона рублей, в том числе один иск о банкротстве. «Южный», так же, как и АО «Партнер», ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Партнер», находятся в залоге у «Сбербанка». Это не первые проблемы бизнес-структур Геннадия Разницына. Ранее «URA.RU» сообщало о закрытии в Западной Сибири в конце 2014 — начале 2015 года продуктовых магазинов сети «SPAR», принадлежавших компании «Партнер-маркет» (после реорганизации — «Подсолнух»). Тогда пресс-служба холдинга «Партнер» заявляла, что магазины закрываются «согласно оптимизации управления в условиях сложной финансово-экономической ситуации и высокой конкуренции, связанной с открытием крупными федеральными операторами новых торговых точек». Сумма исков от контрагентов достигала 100 миллионов рублей, а работники компании сообщали о невыплатах зарплат и детских пособий. Как отразятся очередные проблемы бизнеса Разницына на тысячах работников его холдинга, пока неясно. Впрочем, источник, близко знакомый с ситуацией в холдинге, уверен: несмотря на сложное финансовое положение холдинга, ждать громкого банкротства Геннадия Разницына не стоит. «Холдинг слишком многоуровневый, так что большого банкротства не будет. Вместо этого нас ждет череда маленьких банкротств входящих в холдинг компаний», — уверен источник. Первый в УрФО гипермаркет DIY («do it yourself» — «Сделай сам») «Южный» открылся в Тюмени в 2003 году. Торговая площадь гипермаркета составила 12 000 кв. м. 3 ноября 2006 года был открыт второй гипермаркет «Южный» общей площадью 8000 кв.м, включающий в себя единственный в Тюменской области садовый центр площадью в 1000 кв. м. Николай Бастриков © Служба новостей «URA.Ru» Надежда Карташова © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...