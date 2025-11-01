Логотип РИА URA.RU
Общество

В Тюменской области официально завершилась уборочная кампания

Тюменские аграрии собрали в 2025 году более 1,8 миллиона тонн зерна
01 ноября 2025 в 12:01
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Аграрии Тюменской области официально завершили уборочную кампанию 2025 года. Об этом в своих социальных сетях написал губернатор региона Александр Моор.

«Поздравляю тюменских аграриев с завершением уборочной страды. По предварительным данным, собрано более 1 млн 866 тыс. тонн зерна», — отметил глава Тюменской области.

Средняя урожайность зерновых культур с гектара на полях региона составила 29,6 центнера. Это рекордный показатель за всю историю Тюменской области. По заявлениям губернатора, аналогичная ситуация с картофелем и остальными овощами. 

Как ранее заявлял губернатор Алексндр Моор в ходе прямой линии, уборочная кампания полностью завершилась в течение нескольких дней. При этом собранного урожая оказалось больше, чем необходимо для обеспечения внутреобластной потребности.

