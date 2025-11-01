В Тюменской области официально завершилась уборочная кампания
Тюменские аграрии собрали более 1,8 миллиона тонн зерона
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Аграрии Тюменской области официально завершили уборочную кампанию 2025 года. Об этом в своих социальных сетях написал губернатор региона Александр Моор.
«Поздравляю тюменских аграриев с завершением уборочной страды. По предварительным данным, собрано более 1 млн 866 тыс. тонн зерна», — отметил глава Тюменской области.
Средняя урожайность зерновых культур с гектара на полях региона составила 29,6 центнера. Это рекордный показатель за всю историю Тюменской области. По заявлениям губернатора, аналогичная ситуация с картофелем и остальными овощами.
Как ранее заявлял губернатор Алексндр Моор в ходе прямой линии, уборочная кампания полностью завершилась в течение нескольких дней. При этом собранного урожая оказалось больше, чем необходимо для обеспечения внутреобластной потребности.
