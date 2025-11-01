В Тюмени раскрыли самые доходные вакансии в строительстве
Больше всего работодатели готовы платить сметчикам и разнорабочим
Фото: Илья Московец © URA.RU
Тюменские строительные компании открыли больше 3,7 тысячи вакансий. Такова последняя официальная статистика, опубликованная департаментом труда и занятости населения региона.
«Отрасль нуждается в высококвалифицированных рабочих. Это монтажники, сварщики, инженерные работники, управляющий персонал», — отмечается в статистических данных.
Анализ сайтов рекрутинговых агентств показывает, что самыми востребованными специалистами являются инженеры ПТО и сметчики. Таких вакансий в регионе больше 200. Максимальное зарплатное предложение составляет 255 тысяч рублей после вычета налогов.
На втором месте по востребованности — разнорабочие. Таких вакансий открыто около 200. В зависимости от специализации работодатели готовы платить работникам до 220 тысяч рублей. Тройку самых востребованных специальностей замыкают электромонтажники. Здесь максимальные офферы достигают 250 тысяч.
