В Тюмени раскрыли самые доходные вакансии в строительстве

Больше всего работодатели готовы платить сметчикам и разнорабочим Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские строительные компании открыли больше 3,7 тысячи вакансий. Такова последняя официальная статистика, опубликованная департаментом труда и занятости населения региона.

«Отрасль нуждается в высококвалифицированных рабочих. Это монтажники, сварщики, инженерные работники, управляющий персонал», — отмечается в статистических данных.

Анализ сайтов рекрутинговых агентств показывает, что самыми востребованными специалистами являются инженеры ПТО и сметчики. Таких вакансий в регионе больше 200. Максимальное зарплатное предложение составляет 255 тысяч рублей после вычета налогов.

Продолжение после рекламы

На втором месте по востребованности — разнорабочие. Таких вакансий открыто около 200. В зависимости от специализации работодатели готовы платить работникам до 220 тысяч рублей. Тройку самых востребованных специальностей замыкают электромонтажники. Здесь максимальные офферы достигают 250 тысяч.