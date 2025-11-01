Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Экология

Что происходит с Турой в Тюмени: как обмелела река за месяц

В Тюмени уровень воды в Туре за месяц упал на 12 сантиметров
01 ноября 2025 в 10:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Река сохранилась на отметке -42 см, как и неделю назад

Река сохранилась на отметке -42 см, как и неделю назад

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени уровень воды в Туре остановился на отметке -42 сантиметра над нулем поста. За месяц река обмелела на 12 сантиметров, рассказали URA.RU в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

«Уровень воды по гидропосту ГП-1 Тюмень — река Тура на 1 ноября составил -42 см над нулем поста (0 см за сутки). Уровень воды в период с 1 по 31 октября понизился 12 см», — рассказали в Тюменском ЦГМС.

Ранее URA.RU писало, что в конце сентября Тура опустилась до -26 см. Главная причина обмеления Туры по словам властей — дефицит осадков и воды в почвах и на водосборе.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал