В Тюмени ликвидировали один из ключевых вузов региона
В Тюмени официально завершилось присоединение ГАУСЗ к ТюмГУ
01 ноября 2025 в 11:11
ГАУСЗ официально стал частью ТюмГУ
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени официально завершилась реорганизация Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Он стал частью ТюмГУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья с сегодняшнего дня — Аграрный институт Тюменского государственного университета. Это не просто смена вывески. Это — начало новой главы», — отметили в университете.
Подписаться
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал