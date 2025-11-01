Логотип РИА URA.RU
В Тюмени ликвидировали один из ключевых вузов региона

В Тюмени официально завершилось присоединение ГАУСЗ к ТюмГУ
01 ноября 2025 в 11:11
В Тюмени официально завершилась реорганизация Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Он стал частью ТюмГУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья с сегодняшнего дня — Аграрный институт Тюменского государственного университета. Это не просто смена вывески. Это — начало новой главы», — отметили в университете.

Впервые информация о готовящемся объединении тюменских университетов появилась марте этого года. Приказ был подписан Минобрнауки РФ. При этом  ректор ГАУСЗ Елена Бойко рассказала, что все преподаватели вуза сохранят свои рабочие места. 

