В Тюмени ликвидировали один из ключевых вузов региона

ГАУСЗ официально стал частью ТюмГУ

В Тюмени официально завершилась реорганизация Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Он стал частью ТюмГУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья с сегодняшнего дня — Аграрный институт Тюменского государственного университета. Это не просто смена вывески. Это — начало новой главы», — отметили в университете.