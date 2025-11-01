Логотип РИА URA.RU
Парадокс рынка: почему в Тюмени продолжает расти дефицит кадров в строительстве

Аналитик Расторгуев: дефицит кадров в Тюмени связан с промышленными проектами
01 ноября 2025 в 12:07
С жилищного строительства акцент в регионе сместился на промышленные объекты

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Дефицит строительных кадров в Тюмени продолжает стремительно нарастать из-за высокой активности промышленного строительства. Парадокс заключается в том, что замедление жилищного строительства ситуацию никак не исправляет, рассказал URA.RU аналитик Игорь Расторгуев.

«Жилищное строительство замедлилось, но высвободившиеся кадры не покрывают взрывной рост потребности в квалифицированных рабочих для промышленности. Это классическая структурная трансформация экономики региона — от жилой застройки к промышленной инфраструктуре», — отметил он.

По его словам, крупные инфраструктурные и промышленные проекты требуют не тех специалистов, которые высвобождаются из жилищного строительства. «Эти проекты требуют высококвалифицированных монтажников технологических трубопроводов, электромонтажников, сварщиков. Промышленные проекты требуют высокой квалификации и специфического опыта. А кадры, высвободившиеся из жилищного строительства — это в основном разнорабочие и специалисты среднего звена», — пояснил агентству Расторгуев.

Еще одной проблемой он считает настроения в среде абитуриентов и студентов. Они все чаще выбирают сферу IT, а на строительных специальностях отмечается отток обучающихся. Ранее URA.RU рассказало, что потребность в строительных кадрах в Тюмени сейчас превышает 3,7 тысячи человек.

