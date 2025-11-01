По поручению губернатора в тюменское село восстановили движение автобусов

Первый автобус совершил заезд в село Беркут 1 ноября 2025 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 1 ноября 2025 года в село Беркут начнет заезжать общественный транспорт. Через населенный пункт будут курсировать автобусы №511. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

«Сегодня в маршруте 511-го рейсового автобуса появился новый остановочный пункт — село Беркут. Изменение в маршрут движения автобуса внесли в кратчайшие сроки», — пояснили в ведомстве.

Первый автобус посетил село Беркут сегодня в 7:15. Следующие рейсы запланированы на 12:55, 17:55 и 20:55. Всего их будет четыре. Автобусы будут обслуживать линию ежедневно.

