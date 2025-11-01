По поручению губернатора в тюменское село восстановили движение автобусов
Первый автобус совершил заезд в село Беркут 1 ноября 2025 года
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
С 1 ноября 2025 года в село Беркут начнет заезжать общественный транспорт. Через населенный пункт будут курсировать автобусы №511. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.
«Сегодня в маршруте 511-го рейсового автобуса появился новый остановочный пункт — село Беркут. Изменение в маршрут движения автобуса внесли в кратчайшие сроки», — пояснили в ведомстве.
Первый автобус посетил село Беркут сегодня в 7:15. Следующие рейсы запланированы на 12:55, 17:55 и 20:55. Всего их будет четыре. Автобусы будут обслуживать линию ежедневно.
О проблеме с транспортным сообщением URA.RU сообщало ранее. Местные жители не могли нормально добираться до Тюмени. Для этого им приходилось сначала совершать поезду в Ялуторовск и там делать пересадку. Для решения этого вопроса тюменцы обращались к губернатору Александру Моору.
