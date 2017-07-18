19:36 18 июля 2017 10

В Свердловской области будут еще долго помнить визит Владимира Путина на ИННОПРОМ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не только на заводах-банкротах Свердловской области существует проблема с выплатами заработных плат. В редакцию «URA.RU» пришло письмо от коллектива екатеринбургского Объединенного музея писателя Урала, которые обвиняют своего директора Наталью Смирнову в нарушении трудового законодательства.

Как пишут сотрудники музея, их поставили перед фактом, что с сентября зарплату им будут вместо денег выдавать некими «баллами». При этом «стоимость» балла будет зависеть от наличия средств на счетах организации. С учетом, что ОМПУ на сегодняшний день, по их словам, накопил долгов на 4 миллиона рублей — люди опасаются, что в конечном счете их доходы упадут до 11-12 тысяч рублей в месяц.

Получить комментарий от руководства музея на момент выхода публикации не удалось — администрация ОМПУ не видит необходимости находиться на рабочем месте в рабочие часы. Во всяком случае по указанным на сайте телефонам приемной директора никто не отвечает.

Тема «борзых» директоров стала обсуждаться в Екатеринбурге с прошлой недели. Поводом стало заявление Владимира Путина, передавшего врио губернатора Евгению Куйвашеву жалобы рабочих нижнетагильского завода, которым директор пообещал отдать деньги, только если его «лично попросит об этом президент».

Замечание главы государства было тут же взято на контроль. Уже на следующий день врио губернатора подготовил список проблемных предприятий, жалобы на которые поступили президенту, и поручил своему первому заместителю Алексею Орлову немедленно разобраться в ситуации. Непосредственно на нижнетагильском заводе в настоящее время работают следователи. Кроме того, ожидается проверка и самих правоохранительных органов региона, не увидевших вовремя нарушения трудового законодательства. Как отмечают инсайдеры «URA.RU», оперативность, с которой врио губернатора приступил к исполнению поручения президента, уже была отмечена в Кремле и там надеются, что до конца июля в регионе будут успешно разрешены все споры трудовых коллективов с руководством по невыплатам зарплат.