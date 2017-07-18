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19 июля 2017
18 июля 2017
19:57  18 июля 2017 2

На Украине наказали хулигана, показавшего голый зад на «Евровидении»

Мужчина оголил ягодицы на сцене во время выступления ДжамалыФОТО: скрин трансляции "Евровидения"
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Украинский пранкер и журналист Виталий Седюк, оголивший ягодицы во время выступления певицы Джамалы в финале «Евровидения-2017» в Киеве, приговорен к штрафу.

Прокурор просил назначить Седюку наказание в виде общественных работ, однако суд оштрафовал его на 8500 гривен (327 долларов), сообщает «Лента.ру».

Пранкер заявил журналистам, что решение судьи считает справедливым. «Я шел на это сознательно. И не жалею о том, что я сделал. Но очень хорошо понимаю последствия своего поступка», — подчеркнул Седюк.

14 мая в Киеве во время выступления на «Евровидении» победительницы прошлого года украинской певицы Джамалы пранкер выбежал на сцену с австралийским флагом и снял штаны. Охрана поспешила вынести его со сцены, напоминает «Русская планета». Сама певица никак не отреагировала на случившееся.

Пранкер был задержан на 72 часа. Против него было возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Седюк ранее не раз нападал на звезд во время светских мероприятий. Так, в сентябре 2016 года он попытался поцеловать ягодицы американской телезвезды Ким Кардашьян.

Феликс Сорокин
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