{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 июля 2017
18 июля 2017
02:29  19 июля 2017 0

«Без прибамбасов»: МИД РФ потребовал вернуть загородные дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне

Сергей Рябков считает, что объекты должны быть возвращены Москве без дополнительных требований.ФОТО: ntv.ru

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что российская дипломатическая собственность, изъятая властями США, должна быть возвращена без всяких условий. Об этом дипломат заявил в интервью газете «Коммерсант».

«Что касается российской дипсобственности, то мы исключаем какую бы то ни было увязку этого вопроса с разговором о выделении участка под строительство нового генконсульства США в Санкт-Петербурге. Американцы произвольно, без каких-либо причин изъяли нашу дипсобственность и точно так же, без каких-то дополнительных прибамбасов, довесков и прочих гарниров, должны нам ее вернуть», — указал Рябков.

Напомним, что перед самым завершением своих полномочий администрация президента США Барака Обамы закрыла российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам. Речь идет о загородных дачах постпредства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров