02:29 19 июля 2017 0

Сергей Рябков считает, что объекты должны быть возвращены Москве без дополнительных требований. ФОТО: ntv.ru

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что российская дипломатическая собственность, изъятая властями США, должна быть возвращена без всяких условий. Об этом дипломат заявил в интервью газете «Коммерсант».

«Что касается российской дипсобственности, то мы исключаем какую бы то ни было увязку этого вопроса с разговором о выделении участка под строительство нового генконсульства США в Санкт-Петербурге. Американцы произвольно, без каких-либо причин изъяли нашу дипсобственность и точно так же, без каких-то дополнительных прибамбасов, довесков и прочих гарниров, должны нам ее вернуть», — указал Рябков.

Напомним, что перед самым завершением своих полномочий администрация президента США Барака Обамы закрыла российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам. Речь идет о загородных дачах постпредства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.