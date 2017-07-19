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19 июля 2017
18 июля 2017
04:31  19 июля 2017 0

Россия отправит космических туристов на Луну

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, луна, планета, астрономия
Предварительный контракт на облет Луны космическими туристами уже подписанФото: pixabay.com

Глава ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев сообщил о подписании предварительного контракта с зарубежной компанией на облет Луны космическими туристами.

«У нас уже есть подписанный предварительный контракт. Другое дело, надо увязать экономические вопросы с техническими. Пока без подходящего инвестора, думаю, будет сложно поднять эту тему», — уточнил глава предприятия. Провести необходимую модернизацию корабля «Союза» для облета Луны без подходящего инвестора будет сложно. Корабли, которые летают к МКС, не пригодны для полета к Луне, нужны другие системы дальней радиосвязи и дозаправки, а также возвращение со второй космической скоростью, сообщает РБК.

«С точки зрения полета к Луне это выполнимая вещь, но она требует затрат на участие. Инвесторами могут выступить богатые люди, которым это интересно и которые готовы на это потратиться, как Илон Маск, и непосредственно туристы. Если сделать хорошую рекламу, хорошо подать, то это реально», — пояснил изданию РБК вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин.

Напомним, что госкорпорация «Роскосмос» начинает подготовку первой группы добровольцев для полета на Марс, которая должна полететь уже в 2019 году.

Александр Черноскутов
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